Photo: VNAT

Hanoï (VNA) - “Live fully in Vietnam” (Vivre pleinement au Vietnam) est le slogan de la nouvelle campagne de promotion touristique nationale à destination des touristes étrangers, qui vient d'être officiellement lancée par l'Administration nationale du tourisme (VNAT).

Pour améliorer l'efficacité de la campagne, la VNAT met en œuvre des activités pour stimuler la reprise du tourisme, notamment: vidéos promotionnelles ; promotion à travers des canaux médiatiques nationaux et internationaux tels que la page vietnam.travel et les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Tiktok...

Suivant les directives du Premier ministre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié le 5 novembre 2021 le document n°4122/HD-BVHTTDL sur la réouverture pilote au tourisme international, qui comprend trois phases : la première à partir de novembre 2021, la seconde à partir de janvier 2022 et la troisième, du 2e trimestre 2022.

La première phase permet une réouverture via des circuits à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux dans cinq localités que sont Quang Ninh, Quang Nam, Da Nang et Nha Trang (Khanh Hoa), Phu Quoc (Kien Giang).

Webinaire pour présenter le tourisme dans le Centre du Vietnam auprès du marché sud-coréen. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 22 novembre, les provinces de Quang Nam, Da Nang, Thua Thien Hue et Quang Binh se sont coordonnées pour organiser un webinaire afin de présenter le tourisme du Centre du Vietnam au professionnels du tourisme sud-coréen.

L'événement a vu la présence de M. Nguyen Vu Tung, ambassadeur du Vietnam en République de Corée, de M. Ahn Min Sik, consul général de République de Corée à Da Nang, et de plus de 150 invités représentant des entreprises opérant dans le domaine du tourisme, dont environ 80 voyagistes sud-coréens.

Ces 5 localités ont fourni des informations sur le calendrier de réouverture au tourisme international, les produits et services touristiques pour répondre aux besoins des agences de voyages.

Le Centre en général et Da Nang en particulier, abritent certaines des destinations vietnamiennes préférées des Sud-Coréens. Le nombre de touristes sud-coréens dans cette région est passé de 210.000 en 2015 à environ 1,8 million en 2019, représentant 41% du total des visiteurs en provenance de la République de Corée au Vietnam cette année-là. -VNA