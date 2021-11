La 10e consultation des ministres de l'Economie ASEAN - Canada. Photo : congthuong



Jakarta (VNA) - L’ASEAN et le Canada ont officiellement lancé les négociations de l'accord de libre-échange bilatéral (ALE) lors de la 10e consultation de leurs ministres de l'Economie tenue le 17 novembre.

Le communiqué du secrétariat de l'ASEAN a souligné que cet événement montrait l'approfondissement des relations économiques entre ce bloc régional et le Canada et que les deux parties attachaient une grande importance à la promotion de leurs relations bilatérales. Il s'agit également d'une étape importante dans les relations ASEAN-Canada et d'un nouvel engagement du Canada envers l'économie et le commerce régionaux.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a affirmé que l'ALE renforcerait les liens économiques ASEAN-Canada, rapprocherait l'ASEAN des chaînes de valeur mondiales et améliorerait l'accès au marché pour les entreprises de l'ASEAN ainsi que celles du Canada.

En 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 19,9 milliards de dollar, une légère baisse de 2,4% par rapport à 2019. Le total des investissements directs étrangers (IDE) du Canada vers l'ASEAN a atteint 12,5 milliard de dollars, en hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'IDE total de l'ASEAN vers le Canada s'est chiffré à 1,2 milliard de dollars, en baisse de 0,9 %. -VNA