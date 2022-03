Le site Web pour protéger les enfants dans le cyberespace. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoi (VNA) - Le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et des Communications) - l'agence permanente du Réseau pour le sauvetage et la protection des enfants dans l'environnement d’internet, a lancé son site Web à l'adresse vn-cop.vn (VN-COP).

L’objectif est de communiquer et de diffuser des compétences et des connaissances sur la protection des enfants dans le cyberespace, et de recevoir des informations concernant la maltraitance d'enfants.

Après avoir reçu des informations, le Réseau les vérifiera pour donner un soutien opportun aux enfants pour réduire les risques.

Le site comprend les principales rubriques suivantes : documents, questions-réponses, souhaits exprimés, actualités, événements, outils et informations sur la maltraitance des enfants.

24 agences, dont des représentants des ministères de l'Information et de la Communication ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de la Sécurité publique ; de l'Éducation et de la Formation ; de la Culture, des Sports et du Tourisme, et ceux d'associations, d'entreprises et d'organisations nationales et étrangères spécialisées dans le domaine de la protection de l'enfance dans l'environnement d’internet, rejoignent de ce Réseau.

Protection des enfants dans la cyberspace. Photo: vneconomy:vn

La création du site Web vn-cop.vn est l'une des tâches de mise en œuvre de la décision du Premier ministre No 830/QD-TTg du 1er juin 2021 relative à la protection et au soutien des enfants, leur permettant aux enfants d'interagir de manière saine et créative sur l'environnement internet pour la période 2021-2025. -VNA