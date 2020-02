Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Santé a présenté samedi 8 février le site Web https://ncov.moh.gov.vn/ et l'application mobile «Suc khoe Viet Nam» pour offrir au public des informations actualisées et précises sur l'épidémie du nouveau coronavirus (nCoV) et les mesures préventives.

Le site Web https://ncov.moh.gov.vn/. Photo: baochinhphu.vn



Ces canaux d'information aident non seulement les agents sanitaires et les habitants à agir de manière proactive dans la lutte contre la maladie, mais lutte également contre les fausses nouvelles qui inquiètent la société.

Surtout, grâce à l'application mobile, disponible sur les plateformes Android et iOS, les utilisateurs peuvent évaluer le risque de contracter le virus et recevoir des instructions pour effectuer un isolement volontaire si nécessaire.

Face à la situation complexe de l’épidémie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre le nCoV, a signé le 7 février la décision 80/QĐ-BCĐQG de créer quatre sous-comités.

Il s’agit des sous-comités pour la surveillance, le traitement, les communications et la logistique, qui ont pour mission de donner des conseils et de soutenir le chef du Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre le nCoV.

Efforts de la communauté dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Photo: VNA



Le même jour, le ministère de la Santé a publié une décision concernant le guidage sur l'isolement médical à domicile pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Selon un rapport du ministère de la Santé, le Vietnam a enregistré le 13e cas testé positif au nouveau coronavirus, dont 8 cas dans la province de Vinh Phuc (Nord). -VNA