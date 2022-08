Le roman «Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon» (photo: Comité d'organisation)

Hanoï (VNA) - La première traduction en vietnamien du roman de l’écrivain français Jean-Paul Dubois, «Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon», sera présentée au public le 6 septembre prochain, lors d’une table ronde organisée par la Maison d’édition Nha Nam, à l’Institut français de Hanoï.



Ce roman sur l’échec, l’art de gâcher sa vie et la manière dont les morts nous accompagnent, a remporté le prix Goncourt 2019. Ce prix, qui est le plus ancien prix littéraire français, est le rêve de générations d’écrivains et de romanciers.



La table ronde verra la participation de Gérald Berche - Ngô, un écrivain français d’origine vietnamienne, et de Mai Anh Tuân, critique cinématographique et littéraire, enseignant à l’Université de la culture de Hanoï.-VOV/VNA