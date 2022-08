Lors de la conférence de lancement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un projet visant à développer un modèle complet pour la résilience communautaire aux catastrophes naturelles au Vietnam, financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a été lancé lors d’une conférence le 11 août à Hanoï.

Le projet, mis en œuvre d'octobre 2021 à septembre 2023 dans 16 communes et quartiers des provinces de Ha Giang, Son La et Thua Thien-Hue, vise à renforcer la résilience des communautés ciblées aux catastrophes naturelles en renforçant la gestion et l’atténuation des risques de catastrophe, et en optimisant les ressources pour la préparation et la réponse au niveau communautaire.

Le projet bénéficie d’un financement de 2,4 millions de dollars. Il devrait bénéficier directement à plus de 9.800 personnes et indirectement à 57.250 autres. -VNA