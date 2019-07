La cérémonie de signature d'un accord de coopération pour le développement du réseau NARDT dans la sub-région du Mékong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Un colloque visant à lancer le projet intitulé « Réseau de recherche et de consultations politiques sur l’agriculture et le développement rural pour les pays de la sub-région du Mékong » (NARDT) a été co-organisé le 16 juillet à Hanoi par l’Institut des politiques et des stratégies de développement de l'agriculture et de la campagne relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le Fonds international de développement agricole (IFAD).

Ce projet vise à promouvoir la coopération en matière de recherche, de dialogue, d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des activités de recherche, et d'application des politiques agricoles et de développement rural au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au Vietnam.

Au sein de l’ASEAN, notamment au Vietnam, au Myanmar, au Cambodge et au Laos, l’agriculture joue toujours un rôle très important dans le développement économique et la stabilité sociale, a déclaré Phung Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Les pays de la sous-région du Mékong ont mis en œuvre des réformes politiques efficaces, telles que le développement de marques de riz de haute qualité au Cambodge, le développement de l’agriculture durable au Laos, le développement rural à travers le rôle de la communauté au Myanmar, a-t-il indiqué.

Il a espéré que grâce à ce projet, le Vietnam souhaitait voir les pays intensifier la coopération et partager de bonnes expériences dans le développement agricole et rural entre les pays de cette sub-région par le biais d'un vaste réseau de consultations politiques.

Ce projet contribuera à améliorer l'efficacité des politiques prises par les pays de la sous-région du Mékong, tout en renforçant la coopération pour promouvoir le développement commercial et l’investissement efficace et responsable entre les pays dans l’agriculture et le développement rural, a-t-il souligné.

De son côté, Thomas Rath, responsable de la sub-région du Mékong de l’IFAD, a déclaré que le projet soutenait le développement de ce réseau dans la région et dans chaque pays, visait à renforcer la participation des parties au processus de recherche et d’élaboration des politiques sur l’agriculture et le développement rural.

Lors du colloque, un accord de coopération pour le développement du réseau NARDT dans la région et dans chaque pays a été signé. -VNA