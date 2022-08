Cérémonie de lancement du projet. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – La cérémonie marquant le lancement du projet de partenariat pour la réforme de l'enseignement supérieur – PHER, a eu lieu le 1er août à Hanoï.



Le projet PHER (Partnership for Higher Education Reform) est une initiative de cinq ans visant à moderniser les principales universités du Vietnam et à renforcer le système d'enseignement supérieur du pays conformément au cadre du programme d'enseignement supérieur de l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international).



La stratégie du projet s'articule autour de quatre programmes clés - Excellence de la gouvernance, Excellence de l'enseignement et de l'apprentissage, Excellence de la recherche et Liens universités - entreprises. Le projet cible trois grandes universités vietnamiennes : l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, l'Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et l'Université de Da Nang.