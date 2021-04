Photo : VNA

Soc Trang (VNA) - La Compagnie générale d'Électricité du Sud (Southern Power Corporation-EVNSPC) et Soc Trang ont lancé le 18 avril un programme de plantation d'arbres dans cette province méridionale.

Cette activité contribue au programme de plantation d’un milliard d'arbres lancé par le gouvernement pour limiter les dégâts causés par le changement climatique et édifier un pays vert.

Une course a également été lancée dans le but de renforcer la communication sur les conséquences de la sécheresse et de l’intrusion saline au Sud-Ouest du Vietnam. Dans ce cadre, de l'eau potable et des équipements de filtre de l’eau seront offerts à des habitants des zones touchées par ces phénomènes.

Dans les temps à venir, le secteur de l’électricité continuera à s'associer aux autorités locales afin de planter plus de 100.000 arbres entre 2021 et 2025 dans 21 villes et provinces du Sud. Objectif : contribuer à la protection de l'environnement et à générer des bénéfices à long terme pour la population, en particulier les habitants dans les zones touchées par la sécheresse et l’intrusion saline.

Photo : VNA

A cette occasion, EVNSPC et la compagnie d’électricité de Soc Trang ont remis 50 vélos et 100 bourses d’une valeur d’un million de dongs chacune à des élèves et étudiants en situation difficile. -VNA