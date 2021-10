Photo d'illustration : internet



Hanoï (VNA) – Le PNUD au Vietnam a organisé le 22 octobre un débat à la veille de la 26e Conférence des parties (COP) signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.



A cette occasion, il a présenté un portail sur le changement climatique pour les jeunes.



L’événement a été organisé en ligne, en collaboration avec les ambassades d’Italie et du Royaume-Uni au Vietnam. Il a vu la participation de plus de 2.400 jeunes Vietnamiens des quatre coins du pays.



Selon Terence D. Jones, représentant résident par intérim du PNUD au Vietnam, via le portail sur le changement climatique pour les jeunes, le PNUD soutiendra le développement des capacités des jeunes, autonomisera les initiatives climatiques dirigées par des jeunes et créera un environnement permettant aux jeunes d'accéder à des emplois verts et d'adopter des modes de vie durables. Il a déclaré que le PNUD continuera de donner la priorité au soutien et au renforcement de l'action climatique de la jeunesse vietnamienne dans les années à venir.



De son côté, David McNaught, conseiller politique de l’ambassade du Royaume-Uni, a déclaré se réjouir du lancement du portail sur le changement climatique pour les jeunes - une plate-forme d'apprentissage en ligne qui fournit des connaissances sur le climat aux jeunes Vietnamiens.



Le portail sur le changement climatique offre aux jeunes un espace d'apprentissage leur permettant d'accéder à des informations fiables et précises, de rechercher des projets climatiques dirigés par des jeunes et de mettre à jour des bases de données sur les ambitions climatiques des jeunes.-VNA