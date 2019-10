Le SAP et l' UNICEF coopèrent dans la formation des compétences professionnelles pour les jeunes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le SAP, l’un des plus gros éditeurs de logiciels en Europe, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont annoncé mardi un nouveau programme de coopération sur la formation des savoir-vivre et des compétences numériques à l’intention des jeunes qui vivent dans les régions défavorisées du Vietnam.



Le programme se focalisera sur l’amélioration des compétences numériques à 11.000 lycéens et étudiants des écoles de formation professionnelle pour la première année, notamment les étudiantes issues d’ethnies minoritaires et des handicapés.



Mme Rana Flowers de l'UNICEF au Vietnam s'est déclarée heureuse de coopérer avec le SAP pour développer les idées et exploiter les capacités des jeunes pour les aider à contribuer au développement socio-économique.



Mme Josephin Galla, directrice générale de SAP Vietnam, s'est engagée à renforcer la coordination avec les organes gouvernementaux et à élaborer les meilleurs programmes pour la main-d'œuvre à l'avenir.



Ce programme fait partie de la campagne "Generation Unlimited", un partenariat mondial qui veut donner plus d’opportunités aux jeunes. Le partenariat mondial voudrait faire en sorte que chaque jeune entre 10 et 24 ans dans le monde ait accès d’ici 2030 à un enseignement de qualité, à des stages et à un emploi. -VNA