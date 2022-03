Équipe du Fonds ThinkZone Ventures. Photo: https://vneconomy.vn/

Hanoï (VNA) - Avec un capital engagé total à 60 millions de dollars, le Fonds ThinkZone II fondé par ThinkZone Ventures, est le plus grand Fonds d'investissement de capital-risque dans des startups technologiques du Vietnam, apporté par des sociétés et des entrepreneurs vietnamiens, notamment IPA Investments Corporation, Phu Thai Holdings, Stavian Group.

Parallèlement au lancement de ThinkZone II, ThinkZone Ventures accélère la mise en œuvre du programme ThinkZone Accelerator pour soutenir des startups technologiques en phase de démarrage et de recherche de marchés et de produits.

Les ressources mobilisées pour les startups participant au ThinkZone Accelerator incluent un investissement de 50.000 à 200.000 dollars/startup et un grand réseau de support de partenaires et d'experts de ThinkZone comme VNDirect, Phuthai Holding, Stavian Group, Viettel, Be Group, G-Group, Unilever...



Fondé en 2019, ThinkZone Ventures est un Fonds de capital-risque dans les startups technologiques en phase de pré-amorçage à Séries A.



Le Fonds d'investissement est engagé dans de nombreux domaines technologiques tels que la finance, l'éducation, la santé, le transport, le commerce et la transformation numérique des entreprises..., et est classé comme l'un des plus dynamiques au Vietnam.



Trois ans après sa fondation, ThinkZone a investi dans 11 startups technologiques avec une valeur totale de plus de 110 millions de dollars. -VNA