Le 4e concours « Fierté du Vietnam ». Photo: vtv

Hanoi (VNA) - Le 4e concours « Fierté du Vietnam » pour découvrir l'histoire et la culture nationales, pour les élèves des lycées et des centres d'enseignement et de formation professionnels, a été lancé lundi 20 décembre.

Organisé conjointement par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le ministère de l'Éducation et de la Formation, ce concours vise à créer un terrain de jeu utile pour les lycéens, éveiller leur intérêt pour l'histoire et la culture du pays, favoriser le patriotisme et la fierté nationale, promouvoir la responsabilité de la jeunesse vietnamienne dans l’édification et la défense de la Patrie.

Le contenu s'articule autour de l'histoire et de la culture inscrites dans le programme d'enseignement général, l’histoire du Parti Communiste du Vietnam, la vie du Président Hô Chi Minh, les réalisations de 35 ans de Renouveau (1986-2021), la stratégie de développement culturel à l'horizon 2030….

Les candidats peuvent accéder au site web https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn et à l'application mobile « Jeunesse vietnamienne ».

La phase finale est prévue le 26 mars 2022. -VNA