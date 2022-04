Les chanteurs Tung Duong, Ho Ngoc Ha, Van Mai Huong, Isaac, le rappeur Den Vau interprètent la chanson "Let's shine". Photo : SEA Games 31.com

Hanoï (VNA) - Le 30 avril, le dernier clip vidéo du programme médiatique “Vietnam : Travel to love !” sur le thème “Let’s shine and live fully" a été officiellement lancé sur la chaîne YouTube de l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam.



Ce clip vidéo est un produit du Centre d'informations touristiques de l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam, avec le soutien de Vinpearl et Google. Il vise à saluer les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai au Vietnam.



Le clip vidéo est une invitation pour les sportifs, les supporters, les touristes de la région et du monde à venir au Vietnam à l’occasion des SEA Games 31.



D'une durée de 1 minute et 11 secondes, le clip apporte des images des destinations les plus célèbres du Vietnam telles que Phu Quoc (Kien Giang), Nha Trang (Khanh Hoa), la baie de Ha Long (Quang Ninh), la grotte de Son Doong (Quang Binh)... -VNA