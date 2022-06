Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoang An s'exprime lors de la cérémonie de lancement du rapport sur les perspectives énergétiques du Vietnam 2021 (EOR21). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le rapport sur les perspectives énergétiques du Vietnam 2021 (EOR21), fruit de la coopération entre l’Agence danoise de l’énergie (DEA) et Département de l'électricité et des énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce, a été lancé le 2 juin à Hanoi.

Ce rapport présente des scénarios de développement pour le système énergétique du Vietnam, notamment un scénario pour atteindre l'objectif vietnamien des émissions nettes nulles d'ici 2050 lors du Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

Selon ce rapport, il est possible pour le Vietnam d'avoir un système énergétique à zéro émission nette au moindre coût. L'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être une alternative majeure aux combustibles fossiles. Le système électrique doit répondre à 70 % de la demande énergétique d'ici 2050. Les principales sources d'énergie renouvelable sont le solaire (75 %) et l'éolien (21 %).

Le rapport est dressé, grâce à des données de bonne qualité, l’utilisation des modèles de haut niveau pour calculer des scénarios de développement de l'électricité en particulier et de l'énergie en général, à la founiture des informations utiles sur le développement des systèmes électriques et énergétiques à court et à long terme, conformément à l'orientation du gouvernement du Vietnam sur le développement énergétique durable associé à l'objectif de protéger l'environnement et d'assurer la sécurité énergétique, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoang An.

Des experts danois présents à la cérémonie de lancement du rapport sur les perspectives énergétiques du Vietnam 2021 (EOR). Photo: VNA



Erik Kjaer, conseiller en chef de la DEA, a déclaré que le Danemark était un pionnier et un leader mondial de l'énergie éolienne offshore depuis 1991, date à laquelle le Danemark a mis en service un parc éolien en mer, le premier offshore au monde.

Le Danemark souhaite une coopération dans ce domaine avec le Vietnam, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il est nécessaire de discuter et de proposer des mécanismes et des politiques plus clairs et à plus long terme pour ce type d'énergie, en vue rassurer les investisseurs. -VNA