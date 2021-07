Photo d'illustration : VNA

Le rapport analyse l'avantage concurrentiel du Vietnam en fonction de ses avantages et de son engagement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.Il aborde également les effets néfastes du COVID-19 sur l'économie mondiale en général et sur le Vietnam en particulier.Le rapport est publié chaque année par l'Université en association avec son affilié, l'Institut vietnam ien de recherche économique et politique (VEPR) depuis 12 ans.Cette année, les exportations et les investissements publics devraient devenir une force motrice pour l'économie vietnamienne.Avec l'afflux d'investissements étrangers au Vietnam, les exportations des secteurs auront un rôle important à jouer pour la croissance économique dans les années à venir.Cependant, le taux de croissance des exportations peut fortement dépendre de la reprise de l'économie mondiale et des expéditions de produits de base traditionnels, ont averti les experts.Sur la base des résultats obtenus au cours des six premiers mois et des complexités de la pandémie, le VEPR estime que la croissance économique dans les mois restants dépendra des efforts de prévention et de contrôle du COVID-19, de la vitesse et de l'ampleur de la vaccination et de l'efficacité des programmes de soutien, parmi les autres.L'institut a également avancé des scénarios de croissance pour les mois restants.Si la pandémie est maîtrisée à la fin de ce troisième trimestre et que le Vietnam atteint l'immunité collective au deuxième trimestre 2022, la croissance économique est prévue entre 4,5 et 5,1%.Dans un autre scénario, la pandémie est contrôlée le mois prochain et l'immunité collective est atteinte d'ici le premier trimestre 2022, l'économie nationale pourrait croître entre 5,4% et 6,1%.Si les activités économiques ne peuvent pas reprendre d'ici le quatrième trimestre de cette année, le Vietnam pourrait connaître un taux de croissance économique de 3,5 à 4 %.- VNA