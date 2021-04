Cérémonie d'inauguration du projet au lycée Dinh Thiên Ly.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Lundi matin du 5 avril, la compagnie Phu My Hung a lancé le projet d'agrandissement de l'école Dinh Thiên Ly (école Lawrence S. Ting), devenant ainsi la première école de la zone ''Finance et commerce internationale'' située dans le Sud de Hô Chi Minh-Ville.

Le projet, une fois achevé, sera le bâtiment principal du lycée Dinh Thiên Ly. Le projet est construit dans la zone ''Finance et commerce internationale'', et conçu par le cabinet d'architecture SURV (Shanghai) comme un ''campus'' miniature.

Selon les architectes, l'emplacement du projet hérite non seulement d'une infrastructure moderne, mais aussi de la capacité à connecter le plusieurs parties de la ville. En particulier, le lycée sera sur un nouvel axe très emprunté vers les complexes Midtown et Nam Viên.



L'expansion de l'école Dinh Thiên Ly montre que l’entreprise Phu My Hung est en train de diversifier largement ses constructions à travers la ville : hébergement haut de gamme, lieux de travail et maintenant établissements scolaires.



La compagnie a déclaré que la création des nouveaux services et infrastructures répond aux nouvelles demandes des citadins et accompagne la construction des nouveaux lieux de résidence, Cardinal Court et Midtown, eux aussi développés par Phu My Hung. -CVN/VNA