Cérémonie de lancement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La cérémonie de lancement du programme “Vietnam Innovation Challenge 2022” a eu lieu le 25 octobre à Hanoï.



L’événement a été organisé par le groupe Meta et le Centre d’innovation national (NIC) du ministère du Plan et de l’Investissement.



Présent à la cérémonie, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a souligné que “Vietnam Innovation Challenge 2022” serait un programme stratégique pour trouver des solutions innovantes en vue de bâtir un Vietnam prospère et durable.



Le ministre a appelé à des synergies entre le secteur public, le secteur privé et les acteurs socio-économiques à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, pour former, tester et mettre en œuvre des initiatives innovantes pour un Vietnam prospère.



De son côté, le directeur des politiques publiques pour l'Asie du Sud et du Sud-Est, Rafael Frankel, a affirmé que l'événement était une illustration de l'engagement de Meta à accompagner le gouvernement et les entreprises du Vietnam dans la promotion de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Il a déclaré espérer que les solutions proposées contribueraient à accélérer fortement le processus de transformation numérique, à améliorer la compétitivité des plus de 800.000 petites et moyennes entreprises au Vietnam.

Photo: VNA



Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, le programme “Vietnam Innovation Challenge 2022” appelle à des solutions et des initiatives d'organisations et d'individus dans des pays et territoires du monde entier. Après les tours de sélection, les 15 meilleures participeront à la cérémonie de récompense prévue en avril 2023.



En plus des prix d'une valeur totale de 300.000 dollars, les solutions sélectionnées seront mises en œuvre dans des villes et provinces vietnamiennes.



Les organisations et individus auteurs des solutions sélectionnées recevront également un soutien du NIC, du groupe META et d’autres partenaires tels que Goldsun Media, Up Co-Working space, Amazon Web Services, Google, Viettel..., en matière d'amélioration des capacités, de recherche et développement de produits, d'espace de travail, de présentation de solutions et d'expansion du marché.-VNA