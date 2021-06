Lancement du programme «Millions d'arbres - Pour un Vietnam vert». Photo: CPV/VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 juin à Hanoï, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a collaboré avec la SARL de breuvage Suntory PepsiCo Vietnam pour lancer le programme «Millions d'arbres - Pour un Vietnam vert».

Cet évènement fait écho au projet de plantation d’un milliard d'arbres entre 2021 et 2025 approuvé par le gouvernement. Il vise à atteindre l’objectif de planter 30 millions de nouveaux arbres fixé lors du 11e Congrès national de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (mandat 2017-2022).

Bui Quang Huy, secrétaire permanent du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et président de l'Association des étudiants vietnamiens, a déclaré : «le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh souhaite que ce programme significatif contribue non seulement à valoriser la force de la jeunesse vietnamienne dans la restauration des forêts des bassins versants, le développement des arbres, la protection de l'environnement et l’adaptation au changement climatique, mais aussi à sensibiliser au rôle et à l'importance des arbres, des forêts et d’autres ressources naturelles telles que la terre, l'eau, l'air, etc.»

D’ici la fin de cette année, 20.000 arbres (équivalant à 25 hectares) seront plantés dans les bassins versants des provinces de Quang Nam et de Quang Ngai.

Une campagne «Engagements verts» est diffusée sur le site web www.trieucayxanh.doanthannien.vn en vue d’encourager et de saluer les «Actions vertes». Les 10.000 premières «actions vertes» correspondent aux 10.000 arbres fournis par le comité d'organisation.

Concernant le concours photographique «Millions d’arbres», chaque candidat peut envoyer au moins deux photos reflétant des actions de protection de l'environnement et/ou d’amélioration de paysages, à l’adresse : www.trieucayxanh.doanthannien.vn. -CPV/VNA