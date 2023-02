Photo: asean.org Jakarta (VNA) - Le Secrétariat de l’ASEAN a officiellemennt lancé le 20 février le Prix de l'ASEAN 2023.

C'est la sixième année que le Prix de l'ASEAN est organisé visant à honorer les personnes et organisations brillantesdans la région ayant des contributions considérables à l’édification d Vũ Bích Ngọc la Communauté de l’ASEAN, à la promotion de l'harmonie régionale, au développement intégral de ce bloc tout en forgeant une identité ASEAN plus forte.

Connu comme le premier prix régional de l'Asie du Sud-Est, le prix de l'ASEAN braque chaque année les projecteurs sur des individus et des organisations basés dans l'ASEAN en reconnaissance de leurs contributions importantes pour l'édification de la communauté de l'ASEAN.



Les candidats qui ont démontré un travail remarquable remplissant au moins une des conditions suivantes sont fortement encouragés à soumettre leur candidature : collaboration exceptionnelle entre les États membres de l'ASEAN (AMS); collaboration exceptionnelle entre l'ASEAN et le monde ; engagement interpersonnel exceptionnel parmi les AMS ; excellente intégration économique et promotion des normes entre AMS ou autres contributions exceptionnelles au renforcement de la communauté de l'ASEAN.



Les auto-nominations et les soumissions posthumes ne seront pas prises en considération. L'appel à candidatures est ouvert du 20 février au 28 avril 2023.

Le jury, composé d'anciens secrétaires généraux de l'ASEAN et le secrétaire général en exercice Kao Kim Hourn, se réunira pour sélectionner le lauréat. Comme les années précédentes, le récipiendaire du prix recevra un trophée et 20.000 dollars parrainée par la Fondation Temasek de Singapour et Yayasan Hasanah de Malaisie.



Le prix de l'ASEAN a été décerné à trois personnes et deux organisations depuis son lancement en 2018. L'année dernière, Iqbal Damit, un jeune leader et défenseur de la communauté du Brunei, a reçu le prix pour son dévouement dans la réalisation de projets d'aide humanitaire et l'aide aux personnes dans le besoin.-VNA

