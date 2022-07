Interface du site Web https://www.tbwarriors.com/vn . Photo:Internet

Hanoï (VNA) – Le Programme national de lutte contre la tuberculose du Vietnam, en collaboration avec Johnson & Johnson, a lancé le 25 juillet la deuxième phase de la campagne « La jeune génération - guerrier contre la tuberculose » et un jeu interactif intitulé « Guerrier contre la tuberculose ».

La campagne est mise en œuvre au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande dans l’objectif de donner à la jeune génération les moyens pour mettre fin à la tuberculose.

Pour devenir un « guerrier contre la tuberculose », les joueurs doivent visiter le site Web https://www.tbwarriors.com/vn et trouver des personnages présentant des symptômes ou des facteurs de risque de tuberculose dans les plus brefs délais. À travers de ce jeu, les joueurs devraient recevoir des informations relatives à la tuberculose et les partager à leurs proches et amis, contribuant ainsi à la sensibilisation au public de cette maladie.

Les jeunes représentent une population vulnérable dans la lutte contre la tuberculose. On estime que 1,8 million de jeunes âgés de 10 à 24 ans, soit 17 % du fardeau mondial de la tuberculose, développent la maladie chaque année. Les taux de transmission de la tuberculose dans ce groupe d'âge peuvent être jusqu'à 20 fois plus élevé que dans d'autres populations, en raison de leurs nombreux contacts personnels en dehors du domicile.

Photo: VNA

Le Vietnam est l’un des 30 pays les plus touchés par la tuberculose avec 172.000 patients et plus de 10.000 décès dus à cette maladie chaque année. Le Programme national de lutte contre la tuberculose du Vietnam a fixé l’objectif de sensibiliser à ce maladie auprès d'environ 10 millions de jeunes et 100% des élèves à l’école primaire. -VNA