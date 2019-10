Photo: cpcs.vn Photo: cpcs.vn

Hanoï (VNA) – Pour marquer la Journée internationale de la fille (11 octobre), le Département général de la population et de la planification familiale a lancé un concours vidéo intitulé "Les filles sont géniales".

Véhiculant le message "La fille - Le bonheur vient des choses simples", ce concours est ouvert à tous les citoyens vivant au Vietnam.

Il s’agit d’un terrain de jeu où les participants peuvent faire preuve de créativité dans la communication afin de sensibiliser le public à l’égalité des sexes, contribuant ainsi à réduire le déséquilibre du sexe-ratio à la naissance, à renforcer le statut des filles et à affirmer le rôle des femmes dans la famille et la société.

Les œuvres candidates, chacune d'une durée maximum de 5 minutes, doivent être en haute résolution et refléter le thème et le message du concours, ainsi que le point de vue de l’auteur en termes d’expression de la valeur des femmes et des filles.

Chaque auteur ou groupe d'auteurs peut soumettre jusqu'à trois œuvres. Les candidats doivent envoyer leurs vidéos au site www.cpcs.vn/congaithattuyet ou au Centre de conseil et de fourniture de services (relevant du Département général de la population et de la planification familiale) entre 12h00 le 11 octobre et 12h00 le 11 décembre. -VNA