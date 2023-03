La cérémonie de lancement du Club des amis amoureux des îles du Vietnam en France . Photo: VNA Paris (VNA) - Le Club des amis amoureux des îles du Vietnam en France a vu le jour le 19 mars à Paris, en réponse au mouvement "Tous pour la mer et les îles du Vietnam".

Mme Tran Thu Dung, l'une de ses fondateurs, a déclaré, lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, que la création de ce club avait pour but de mettre en relation la communauté française et les amis qui aiment le Vietnam en général et la mer et les îles en particulier.

Le club souhaite présenter et promouvoir de belles images naturelles du pays et des gens, ainsi que la culture et les spécialités de la mer et des îles du Vietnam aux amis étrangers. Il est particulièrement intéressé à faire des dons et à collecter des fonds pour soutenir les enfants et les enseignants, à construire les écoles, les maisons culturelles et les bibliothèques sur Truong Sa (Spratly), contribuant au développement socio-économique et à la protection de la souveraineté maritime du Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a hautement apprécié l'initiative de création du Club, la considérant comme un événement important démontrant les sentiments fidèles des compatriotes en France envers la Patrie, la mer et les îles. Il a espéré que le Club apporterait davantage de contributions au pays dans les temps à venir.

Selon Mme Cao Hong Vinh, cheffe du Comité de liaison des Vietnamiens en Europe du mouvement «Tous pour la mer et les îles du Vietnam», également cheffe du Club «Truong Sa - Hoang Sa» en Pologne, il s'agit de la 5e organisation créée par des amoureux des îles du Vietnam en Europe. Lancé en 2017 en Allemagne, ce mouvement s'est étendu à de nombreux pays européen, dont la Pologne, la République tchèque…

A cette occasion, le club a présenté des chansons et des documentaires sur Truong Sa, offert des livres sur la mer et les îles du Vietnam écrits par des Vietnamiens en France qui ont eu l'occasion de visiter Truong Sa, et collecté des fonds pour construire des écoles dans les îles éloignées du pays. -VNA