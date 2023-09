Hanoï (VNA) - Le Centre de coopération et d'échanges de l'aviation civile Chine-ASEAN a été officiellement inauguré lors d'un récent forum sur la coopération industrielle dans la ville de Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine, selon l'agence de presse Xinhua.



Pan Yixin, vice-président exécutif de l'Association chinoise du transport aérien (CATA), a déclaré que le centre visait à renforcer la connectivité du réseau de routes aériennes reliant la Chine et l'ASEAN et à promouvoir le développement coordonné du tourisme culturel axé sur l'aviation.





Il construira également des plates-formes pour la coopération en matière d'aviation civile Chine-ASEAN, organisera des expositions de technologies et d'équipements aéronautiques et développera des zones de démonstration pour le renforcement des capacités de l'aviation civile, a ajouté Pan Yixin.



Le centre a été lancé conjointement par 15 organisations, dont la CATA, China Southern Airlines et l'aéroport Changi de Singapour.





Depuis que la Chine et l'ASEAN ont officiellement établi des relations de dialogue, le volume annuel du trafic de passagers de l'aviation civile Chine-ASEAN est passé de 295.000 à 26,58 millions, soit une multiplication par 90 environ. - VNA





