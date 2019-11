Signature d'une coopération stratégique pour développer le Centre de commerce mondial de Binh Duong. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) – Une cérémonie du lancement du Centre de commerce mondial de Binh Duong (WTC BDNC) dans le nouveau centre-ville de Binh Duong a eu lieu samedi soir 23 novembre.

Il s’agit d’un projet clé et d’un élément important du plan global, créant une structure urbaine intelligente et moderne à Binh Duong.



Le WTC BDNC sera un complexe de 7 hectares au service des activités commerciales, culturelles et communautaires. Il comprendra un centre commercial d’une superficie totale de plus de 45.000m² ; un centre sportif multifonctionnel ; un complexe de bureaux, d’appartements, de centre de congrès et d'expositions...



Lors de la cérémonie, la compagnie générale Becamex IDC, l'Association des centres du commerce international (WTCA), le Centre de commerce mondial de Séoul (WTCS), l’organisateur du plus grand centre de congrès et d'exposition de Séoul (COEX), le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC) et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) ont signé une coopération stratégique pour développer le WTC BDNC.



Tran Thanh Liem, président du Comité populaire provincial de Binh Duong, a souligné que le centre constituera un ouvrage impressionnant au service de la communauté, visant à améliorer la vie matérielle et spirituelle des habitants locaux.

La province de Binh Duong s'engage à créer une plate-forme de services commerciaux au niveau international dans la région économique clé du Sud, en assurant son rôle de localité dynamique, créative dans le processus de renouveau, de développement et d’intégration internationale, a-t-il déclaré. -VNA