Hanoï, 19 avril (VNA) - La 7e édition du Prix de l’information pour l’étranger a été lancée lors d'une conférence de presse à Hanoï le 19 avril.

Organisé depuis 2014, le Prix récompense les meilleurs auteurs ou produits journalistiques destinés au public international.

Le vice-président de VOV Ngô Minh Hiên, également vice-président permanent du Conseil des prix. Photo : VNA

Présent à la conférence, Bùi Truong Giang, le vice-président de la Commission de propagande et d’éducation du comité central du Parti communiste vietnamien, également chef adjoint permanent du comité directeur sur le travail d'information pour l’étranger a affirmé:



“Après six éditions consécutives, ce Prix national de l’information pour l’étranger s’affirme comme un prix prestigieux, un forum d’échanges pour les auteurs vietnamiens et étrangers et un espace de création pour les professionnels vietnamiens et étrangers. Ce prix permet aussi de promouvoir le pays, l’homme et la culture vietnamienne, et contribue pour une part importante à la mise en oeuvre de la résolution 16 du Bureau politique, 11e exercice sur la stratégie du développement de l’information pour l’étranger, période 2011-2020”, a-t-il dit.

Les oeuvres en compétition peuvent être en vietnamien ou en langues étrangères et appartiennent aux neufs catégories suivantes: presse écrite, presse électronique, site web d’information, radio, télévision, photo (photo de presse, photo de paysage), livre, clip, idées de produits. Elles doivent être publiées sur les médias ou éditées au Vietnam ou à l’étranger entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Les oeuvres en compétition doivent être envoyées à l’organe permanent du Prix avant le 15 juillet 2021. La cérémonie de remise de ce Prix aura lieu à la fin du mois d’août. La Voix du Vietnam est chargée de l’organisation de cette 7e édition.

Les candidatures doivent refléter les activités extérieures et internes du Parti et des dirigeants d’État, les politiques et positions du Parti et de l’État sur les questions internationales, le règlement des questions liées à la souveraineté nationale et les questions internationales d’intérêt public, de manière correcte et en temps opportun.

En même temps, ils doivent affirmer le rôle, la position et le prestige du Vietnam dans la communauté internationale, en aidant à populariser son peuple, son histoire et sa culture.

L'année dernière, le comité organisateur a reçu environ 1.300 inscriptions dans neuf catégories et 17 langues. Le nombre et la qualité des oeuvres se sont considérablement améliorés par rapport aux années précédentes.- VNA