Cérémonie de lancement de la 49e édition du concours de composition épistolaire de l'UPU. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une cérémonie de lancement de la 49e édition du concours de composition épistolaire de l'Union postale universelle (UPU) a eu lieu le 6 décembre au collègue de Thanh Cong, à Hanoï. Il s’agit de la 33e fois que le concours est lancé au Vietnam.

La cérémonie a été organisée par le ministère de l'Information et de la Communication, en collaboration avec celui de l’Education et de la Formation, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, l’Association des écrivains vietnamiens, la Compagnie générale de la Poste du Vietnam (Vietnam Post) et le Journal "Thiêu niên Tiên phong".

Ayant pour thème "Écris un message pour un adulte sur le monde où on vit" (Write a message to an adult about the world we live in), le concours est destiné aux jeunes de moins de 15 ans. Le message ne doit pas dépasser plus de 800 mots, et devra être envoyées au Comité d’organisation du 6 décembre 2019 au 25 février 2020 (selon le cachet de poste).

Le comité d’organisation remettra un premier prix, trois deuxième prix, cinq troisième prix et 30 prix d’encouragement. La meilleure composition sera traduite en anglais ou français pour participer au concours international.

Lancé en 1971, ce concours a pour but d'améliorer la connaissance des jeunes sur les problèmes sociaux ainsi que leurs capacités en écriture, et de les aider à mieux comprendre le rôle de la poste dans la vie. Chaque année, l'UPU choisit un sujet différent. –VNA