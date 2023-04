Les premiers services internationaux de trains de voyageurs transfrontaliers entre le Laos et la Chine ont officiellement commencé le 13 avril. Photo : railjournal.com

Vientiane (VNA) - Les premiers services internationaux de trains de voyageurs transfrontaliers entre le Laos et la Chine ont officiellement commencé le 13 avril, avec un train par jour dans chaque direction traversant la frontière.

Les trains circulent entre la gare chinoise de Kunming et celle de Vientiane, au Laos, en 10 heures et 30 minutes, avec deux arrêts pour les contrôles de douane et d'immigration des deux côtés de la frontière. Le passage de la frontière implique également de traverser un fuseau horaire, l'heure du Laos étant une heure plus tôt que l'heure du Yunnan adjacent.

Les services ferroviaires Laos-Chine ont quitté Kunming Sud en tant que train D887 à 08h08, heure de la Chine. Les services dans la direction opposée ont quitté Vientiane en tant que train D888 à 08h08, heure du Laos - le numéro 8 étant mis en évidence car il est considéré comme particulièrement bénéfique dans les deux pays, en particulier en Chine.

Les billets pour les services, qui ont été mis en vente à partir du 11 avril, sont disponibles à la fois sur le site web de China Railway et sur l'application pour téléphone mobile Laos-China Railway. En Chine, les billets peuvent être achetés dans les gares de Kunming Main, Kunming South, Pu'er, Xishuangbanna et Mohan,. Au Laos, ils peuvent être obtenus dans les gares de Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang et Boten.

Les billets de première classe pour le voyage complet sont disponibles au prix de 760 CNY (110,57 dollars), ceux de deuxième classe de 470 CNY.

Un passeport et un billet papier / imprimé seront nécessaires pour traverser la frontière, et les passagers sont également invités à vérifier les exigences en matière de visa et de vaccination anti-COVID-19, les postes frontières étant à Mohan en Chine et à Boten au Laos.

Le premier jour, le train a transporté plus de 200 passagers au départ de la gare chinoise de Kunming vers le Laos.

Les gouvernements chinois et lao espèrent que les services ferroviaires transfrontaliers créeront des conditions favorables au développement du tourisme et d'autres secteurs ainsi qu'aux échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.- VNA

