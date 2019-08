Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Commission d’État de la Bourse (SSC, pour State Securities Commission of Vietnam) a lancé le 13 août à la Bourse de Ho Chi Minh (HOSE) des normes de meilleure gouvernance d'entreprise en faveur des sociétés cotées.

Des dirigeants de la SSC et de la SFI remettent aux parties prenantes des normes de meilleure gouvernance d'entreprise en faveur des sociétés cotées. Photo: http://thoibaotaichinhvietnam.vn



Il s’agit de la première fois que les normes de meilleure gouvernance d'entreprise en faveur des sociétés cotées ont été lancées dans le but de promouvoir le marché des capitaux et le développement durable de l'économie.

Ces normes ont été développées avec l’appui technique de la Société financière internationale (SFI) - membre de la Banque mondiale (BM) et le Secrétariat d'Etat suisse à l'économie (SECO).

Ils se composent de 10 principes avec des recommandations détaillées sur les meilleures pratiques, en se concentrant sur le traitement des problèmes prioritaires dans les pratiques de gouvernance des entreprises vietnamiennes.

S’exprimant lors de la cérémonie, Trân Van Dung, président de la SSC, a précisé qu’il s’agissait du dernier effort des parties prenantes pour aider les entreprises cotées à appliquer des normes internationales en matière de gouvernance d'entreprise.

Trân Van Dung, président de la SSC, recommande aux socités cotées d'appliquer les normes de meilleure gouvernance d'entreprise. Photo: http://thoibaotaichinhvietnam.vn



Il a ajouté que cela contribuait à améliorer la qualité des sociétés cotées, l'objectif étant de renforcer la confiance des investisseurs, la croissance du marché des capitaux au Vietnam, contribuant ainsi au développement durable de l'économie nationale.

De son côté, le directeur général exécutif de la SFI, Philippe Le Houérou, a affirmé qu'une bonne gouvernance d'entreprise contribuerait à attirer davantage des capitaux, car les investisseurs avaient toujours plus confiance en les entreprises appliquant de bons systèmes de gouvernance et en les marchés bénéficiant d'une assistance par des mécanismes de surveillance et des réglementations strictes.

Des normes de meilleure gouvernance d'entreprise aideront les entreprises vietnamiennes à attirer plus efficacement les investisseurs, à améliorer leur compétitivité et leur qualité de la croissance. -VNA