La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Mme Caitlin Wiesen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le lancement officiel des consultations nationales pour la préparation de la conférence internationale «Stockholm+50» au Vietnam a été organisé le 13 avril à Hanoï par l'Ambassade de Suède au Vietnam, l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Les consultations visent à faire connaître le point de vue du peuple vietnamien sur les principaux défis auxquels les peuples et la planète sont confrontés.

L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de convoquer une réunion de haut niveau intitulée "Stockholm+50 : une planète saine pour la prospérité de tous - notre responsabilité, notre opportunité", afin de définir des actions urgentes et concrètes que tous les peuples peuvent entreprendre pour protéger la planète, assurer une base solide et à long terme pour un avenir vert et inclusif. La réunion sera organisée par le gouvernement suédois avec le soutien du gouvernement du Kénya, les 2 et 3 juin prochain à Stockholm.

Prenant la parole lors du lancement, l'ambassadrice suédoise Ann Måwe a souligné que la réunion «Stockholm+50» visait à contribuer de manière substantielle à accélérer la transition verte et durable nécessaire.

Le Vietnam est l'un des 58 pays à organiser des consultations nationales multipartites pour éclairer les discussions lors de cette conférence mondiale.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Mme Caitlin Wiesen, a déclaré que les consultations nationales porteraient sur des domaines importants pour une transition climatique juste au Vietnam et pour la réalisation des engagements du Vietnam pour zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Les recommandations issues des consultations seront combinées dans un rapport sur le Vietnam et contribueront à façonner les messages clés de la conférence mondiale «Stockholm+50» pour faire face à la crise climatique. -VNA