Washington (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc et le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, David Stilwell, ont co-présidé le 30 janvier une cérémonie de lancement des activités marquant les 25 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

L'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, prend la parole lors de la cérémonie. Photo: baoquocte.vn



S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, a hautement apprécié les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l’établissement du partenariat stratégique intégral en 2013.

Il a également mis l’accent sur le développement impressionnant de la coopération en matière de défense et de sécurité ces 25 dernières années, d’opérations du maintien de la paix de l’ONU, ainsi que dans d’autres secteurs.

De son côté, David Stilwell a déclaré que les deux pays avaient traversé des moments difficiles après la guerre pour devenir des partenaires fiables fondés sur le respect mutuel.

Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, David Stilwell. Photo: baoquocte.vn



Il a souligné que le partenariat et l'amitié entre les deux pays construits grâce à ces efforts conjoints et que les relations entre les États-Unis et le Vietnam dans tous les domaines sont actuellement très bonnes.

A cette occasion, l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis et le Département d’Etat des Etats-Unis ont présenté le logo célébrant les 25 ans de l’établissement des liens diplomatiques entre le Vietnam et les Etats-Unis.

Le logo a été conçu par le peintre Trân Hoai Duc et choisi dans le cadre d'un concours organisé par l'ambassade des États-Unis à Hanoï et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam. -VNA