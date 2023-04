Hanoï (VNA) - La Société par actions GSM (Green-Smart-Mobility) a officiellement lancé ses services de taxis électriques Xanh SM, le 14 avril à Hanoï.La société GSM est le premier fournisseur de services de taxi utilisant des voitures électriques au Vietnam. Elle a été fondée par le président de Vingroup, Pham Nhat Vuong. Elle est spécialisée dans la location de voitures et de scooters électriques ainsi que dans les services de taxi VinFast . La société est dotée d’un capital social de 3.000 milliards de dôngs, dont 95% appartiennent à Pham Nhat Vuong.Tous les véhicules électriques de GSM sont produits par le constructeur automobile VinFast, membre de Vingroup.La société propose deux types de services : GreenCar utilisant le modèle VinFast VF e34 et LuxuryCar utilisant VinFast VF 8.Dans les premiers temps, la flotte de véhicules électriques de GSM comprend 500 voitures VF e34 et 100 voitures VF 8 à Hanoï. Dans les temps à venir, le modèle VinFast VF 5 Plus sera ajouté à la flotte GreenCar.

Cérémonie de lancement. Photo: VNA

Lors de la cérémonie de lancement, Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que les taxis électriques contribueraient à réduire la pollution atmosphérique et sonore, à économiser de l'énergie et des coûts, à promouvoir le développement durable des transports et à réaliser les engagements du Vietnam en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Pour sa part, le directeur général de GSM, Nguyen Van Thanh, a souligné la volonté de sa société de contribuer aux efforts de réponse au changement climatique du pays en réduisant les émissions des véhicules de transport. Il a déclaré que l'entreprise visait à former un écosystème de déplacement vert et intelligent à travers le Vietnam.A partir du 14 avril, les clients peuvent commander un taxi Xanh SM via sa hotline au numéro 19002088 ou l'application Taxi Xanh SM disponible sur App Store et Google Play Store. A partir du mois de mai, les clients pourront appeler un taxi Xanh SM via le service BeVinFast sur la plateforme multiservices Be.GSM envisage également de lancer ses services de taxi à Ho Chi Minh-Ville en avril et d’être présente dans cinq villes et provinces au moins au cours de cette année.-VNA