Des délégués participant à la fête de plantation d'arbres dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Depuis 1960, en écho à l'appel du Président Hô Chi Minh, la fête de plantation d'arbres est organisée à chaque arrivée du printemps. Cette manifestation fait aujourd’hui partie des belles coutumes du pays, et intervient un peu plus d’un mois après le Nouvel An lunaire.

En réponse au programme de plantation d’un milliard d’arbres pour la période 2021-2025 lancé par le Premier ministre, la province de Ninh Binh a lancé le 17 février (6e jour de l’Année du Buffle) la fête de plantation d'arbres en reconnaissance à jamais du Président Hô Chi Minh.

La province vise à planter un million d’arbres en 2021 et 5,5 millions d’arbres, 200 hectares de forêts jusqu’en 2025 ainsi que de couvrir sa superficie forestière par habitant de 5,5m².

Le même jour, la province de Phu Tho (Nord) a également lancé la fête de plantation d'arbres avec l’objectif de 1,5 million d’arbres cette année.

Les activités similaires ont été également organisées dans huit districts et villes dans la province de Thai Binh (Nord). -VNA