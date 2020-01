Tuyen Quang (VNA) - La Fête de plantation d'arbres du printemps a été lancée dans le village de Khuon Dien, commune Kim Quan, district de Yen Son, province montagneuse septentrionale de Tuyen Quang, le 29 janvier ou le cinquième jour de l’Année du Rat 2020.

Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rejoint les autorités locaux et les habitants lors de l'événement.

S’adressant à la cérémonie, Tran Quoc Vuong a souligné l'importance de la fête de la plantation d'arbres, affirmant qu'elle a contribué à stimuler le développement économique et à sensibiliser le public à la protection de l'environnement.



Il a félicité Tuyen Quang pour ses réalisations dans les mouvements de plantation d'arbres qui ont été lancés selon l’appel du Président Ho Chi Minh au cours des dernières années.

Grâce à son potentiel et à sa force en foresterie, la province vise à devenir un modèle de développement économique forestier à l'échelle nationale.

Tran Quoc Vuong a également applaudi les efforts des habitants de la commune de Kim Quan pour remplir les 19 critères fixés pour une zone de Nouvelle ruralité, et a exprimé son espoir que les autorités locaux accorderont plus d'attention à l'amélioration du niveau de vie des habitnats, réduisant ainsi le taux de pauvreté à moins de 5%.

À cette occasion, il a présenté 100 cadeaux et 20 couvertures aux ménages pauvres et aux bénéficiaires de la politique sociale à Kim Quan, et a planté un arbre sur le site de reliques du Bureau du Comité central du Parti dans le village de Khuon Dien.-VNA