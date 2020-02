Des dirigeants de la province de Dak Lak plantent d'arbres dans le parc de Son La, ville de Buôn Ma Thuôt. Photo: baomoi.com

Dak Lak (VNA) - Le comité populaire de la ville de Buôn Ma Thuôt dans la province de Dak Lak a lancé samedi dernier la fête de plantation d’arbres à l’occasion du Nouvel an lunaire 2020.



En 2019, la ville comptait près de 643 ha d’arbres. Buôn Ma Thuôt figure d’ailleurs dans la liste des dix villes vertes, propres et belles du pays, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et aux ressources en eau.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak, Bui Van Cuong, a souligné que Dak Lak possédait de nombreux atouts pour développer l’agriculture et la sylviculture, également les secteurs de production majeurs de la province.



L’an dernier, la province a dépassé l’objectif du plan de reboisement, avec plus de 2.200 ha de forêts couverts, soit 152% de l’objectif annuel, en hausse de 0,14% par rapport à 2018.



Dans le temps à venir, la province continuera à sensibiliser les habitants locaux sur le reboisement et à renouveler les méthodes de développement de forêts.



Samedi également, l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans la ville de Dà Nang a lancé la fête de plantation d’arbres. L’objectif est d’en planter cette année 20.000 dans cette ville côtière du Centre .



Il s'agit d'une activité annuelle organisée par l'antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville en vue de sensibiliser sur la protection de l'environnement, d’appeler les jeunes de la ville à participer activement à la protection de l'environnement et à la résilience au changement climatique. -VNA