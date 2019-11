Campagne "All She Wants" pour promouvoir l'éducation des filles.

Photo : CVN

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la visite de l'ancienne première dame américaine Michelle Obama au Vietnam afin de partager des histoires éducatives pour les filles, l’organisation Saigonchildren a lancé avec CapitaLand Vietnam la campagne médiatique #allshewants (tout ce que les filles veulent), à partir du 23 novembre.



La campagne vise à sensibiliser le public aux réalités des risques et des défis auxquels les filles peuvent être confrontées, tout en promouvant l'autonomisation par l'éducation, tout en les aidant à libérer leur potentiel. La campagne se déroulera pendant quatre semaines consécutives via les réseaux sociaux. Tout le monde peut participer à la campagne en publiant une photo inspirante pour les filles avec le hashtags #allshewants, #saigonchildren et #capitalandvietnam.



Pour chaque photo affichée, CapitaLand Vietnam versera 20.000 dôngs au fonds de soutien à l'éducation de Saigonchildren afin d'aider les filles à accéder à l'éducation de manière égale.



La campagne espère atteindre l’objectif de 5.000 photos affichées, ce qui équivaudra aux 100.000.000 dôngs voulus par CapitaLand Vietnam.



Plus les images seront partagées, plus il y aura de participants à cette campagne, plus les droits et les besoins des filles seront mis en avant et plus leurs chances d'obtenir une éducation augmenteront. De plus, cela aidera à soutenir aussi bien les enfants que toute la communauté.



Au cours de la campagne, Saigonchildren collaborera avec CapitaLand Vietnam pour organiser l’événement #allshewants le 14 décembre à The Oxygen (The Vista, 2e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville).



Il s’agit d’un événement communautaire destiné aux adultes et aux enfants pour améliorer leur exploration, leur créativité, leur confiance en eux et pour les inspirer, en particulier les filles. Les activités principales comprendront des jeux et des activités en salles de classe, le partage d'expériences de femmes dirigeantes et des performances musicales. -CVN/VNA