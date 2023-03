Plantation forestière à Trà Vinh, dans le delta du Mékong. Photo : VNA/CVN

Trà Vinh (VNA)- La Direction du changement climatique, relevant du ministère vietnamien de l'Environnement et des Ressources naturelles et l'Agence française de développement ont lancé le 15 mars deux rapports en vietnamien sur les impacts socio-économiques et des stratégies d’adaptation au changement climatique du pays d’ici 2050.

Basé sur les travaux d'une grande équipe de chercheurs vietnamiens, français et internationaux dirigée par les économistes seniors de l'Agence française de développement (AFD) Etienne Espagne et Guilherme Magacho et la chargée de recherche sur le changement climatique de l'AFD Marie-Noëlle Woillez, le premier rapport, intitulé "Impact national des changements climatiques et adaptation – Rapport final", constitue un argument scientifique solide en faveur de l'intégration de l'adaptation dans les stratégies de développement.

En plaçant les résultats scientifiques à un niveau politique, ce travail vise à alimenter les débats scientifiques pertinents sur la meilleure façon de s'adapter aux impacts climatiques et aux perturbations locales.

Ce rapport national fournit de nouveaux ensembles de scénarii climatiques pour le Vietnam, étudie les opportunités industrielles et technologiques pour le pays dans un scénario de "course verte" et fournit une évaluation dynamique des impacts climatiques ainsi que des stratégies d'adaptation au niveau macroéconomique.

Il met en évidence comment la stratégie industrielle et de développement du pays face au changement climatique devra naviguer entre les contraintes macro-financières, les vulnérabilités multidimensionnelles dues aux impacts inévitables, sa dépendance actuelle aux polluants et les perspectives technologiques des industries vertes.

Le second rapport, intitulé "L'urgence du delta du Mékong - Stratégies d'adaptation climatique et environnementale jusqu'en 2050", étudie dans quelle mesure certains plans d'adaptation ou de développement existants pour ledit delta sont compatibles avec les changements environnementaux actuels et futurs, soulignant que certaines pressions environnementales sont encore insuffisamment prises en compte.

Le rapport étudie également certaines opportunités et certaines des difficultés qui entravent la mise en œuvre efficace des stratégies d'adaptation ou d'atténuation dans différents secteurs, et fournit des recommandations qui pourraient être intégrées dans des stratégies d'adaptation actualisées.

Considérations des experts et spécialistes

Hervé Conan, directeur de l'AFD au Vietnam, se félicite de "la remise et de la publication de ces rapports, qui font suite aux engagements pris par le Vietnam lors de la COP 26. La France est aux côtés du gouvernement vietnamien pour l'aider à développer ses politiques d'adaptation au changement climatique".

Edmond Dounias, représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) au Vietnam, a déclaré : "En plus de fournir des preuves scientifiques solides concernant l'impact du changement climatique sur le delta du Mékong, ces rapports interdisciplinaires tracent des voies pragmatiques mais innovantes à suivre afin de traduire les faits en actes".

Le Dr Tang The Cuong, directeur général du Département de changement climatique, a pour sa part affirmé : "J'ai beaucoup apprécié les efforts des groupes de recherche scientifique français et vietnamiens au cours des dernières années dans l'élaboration de ce dossier spécial. Ce rapport est le résultat du projet GEMMES Viet Nam avec de riches informations analytiques et une référence utile pour l'élaboration de la stratégie nationale sur le changement climatique ainsi que sur les plans et stratégies d'adaptation au Vietnam".

Les rapports, financés par l'AFD en collaboration avec l'IRD et le Département du changement climatique, s'appuient sur les résultats finaux du projet de recherche GEMMES Vietnam de l'AFD. Ce projet contribue au dialogue sur les politiques publiques avec le gouvernement vietnamien, qui a placé l'adaptation au cœur de sa stratégie, en produisant de nouveaux résultats scientifiques.

Enfin, un cycle de cinq webinaires présentant les résultats scientifiques des deux rapports finaux se déroulera du 15 mars au 27 mai 2023.

À propos de l'Agence française de développement

L'AFD met en œuvre la politique française de développement et de solidarité internationale. Elle soutient les transitions vers un monde plus juste et plus résilient en finançant des projets dans le secteur public et les ONG, ainsi qu'en menant des recherches et publications. Elle dispense également des formations en développement durable et mène des actions de sensibilisation en France.

À propos du projet de recherche GEMMES

Initié par l’AFD, le projet de recherche économique sur les changements climatiques, baptisé GEMMES (General Monetary and Multisectorial Macrodynamics for the Ecological Shift) a pour objectif de développer un nouvel outil de modélisation macroéconomique capable d’éclairer l’action publique sur les scénarii de résilience aux changements climatiques et de transition énergétique. Ce projet a été mis en œuvre avec succès dans de nombreux pays tels que le Brésil, la Côte d’Ivoire, la Tunisie et la Colombie. En Asie, l’AFD a choisi le Vietnam comme premier pays pour lancer ce projet. -CVN/VNA