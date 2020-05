Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale du Vietnam a tenu jeudi 28 mai sa dernière journée de travail en ligne, qui est également la 8e journée de sa 9e session.

Vue de la 9e session de l’Assemblée nationale du Vietnam de la 14e législature. Photo : VNA

Dans la matinée, au nom du Premier ministre, le ministre et président du Comité des affaires ethniques du gouvermenent Dô Van Chiên a présenté le projet de programme national cible de développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et montagneuses pour 2021-2030.Le président du Conseil des ethnies de l’Assemblée nationale, Hà Ngoc Chiên, a ensuite présenté un rapport de vérification du projet de programme national cible.Le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a présenté le rapport du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur les amendements du projet de loi sur l’investissement dans le cadre du partenariat public-privé (PPP), avant la tenue d’un débat à ce sujet.Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a clarifié certaines questions pertinentes qui ont attiré l’attention des députés.Dans l’après-midi, le ministre des Finances, Dinh Tiên Dung, par procuration du Premier ministre, a soumis à l’Assemblée nationale une proposition sur le solde budgétaire de l’État pour 2018, sur laquelle un rapport d’audit a été présenté plus tard par l’auditeur général de l’Etat, Hô Duc Phoc.Les législateurs ont également écouté un rapport de vérification sur le solde budgétaire de l’État 2018 présenté par le président de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai.Ensuite, le président de la Commission des sciences, des technologies et l’environnement de l’Assemblée nationale, Phan Xuân Dung, a présenté un rapport du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur les amendements à la loi révisant et complétant certains articles de la loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et la loi sur les digues.Nombre de questions relatives à ce projet de loi ont été examinées par les législateurs. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Xuan Cuong, a également fourni des éclairages sur les questions soulevées.Plus tard, le vice-président de l’Assemblée nationale, Phung Quôc Hiên, a prononcé un discours de clôture des activités en ligne de 9e session, qui, selon lui, a été très fructueux et a montré la réforme et la flexibilité des activités de la législature. – VNA