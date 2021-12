Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a donné des avis sur l'adoption de mécanismes et de politiques dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 lors d'une réunion à Hanoï le 8 décembre.

Au cas où la pandémie menacerait gravement la santé publique, le gouvernement suggère de permettre au ministère de la Santé, aux ministères, aux agences et aux localités de déployer et d'utiliser des ressources humaines pour l'effort sans dépendre du champ d'exercice de la profession.

Les membres du Comité ont convenu de la nécessité de promulguer une résolution du Comité permanent de l'AN permettant la mise en œuvre de certains mécanismes et politiques dans le domaine des soins de santé au service du travail anti-pandémique.

Ils ont suggéré d'ajouter des lignes directrices détaillées sur les procédures de déploiement et d'attribution des tâches aux personnes impliquées dans la vaccination, les tests et le traitement et la responsabilité de la coordination entre les établissements d'envoi et d'accueil du personnel.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a proposé de distinguer clairement le budget de l'État et la Caisse d'assurance maladie dans le paiement de frais médicaux.

Le Comité permanent de l'AN a proposé au ministère de la Santé de publier des réglementations spécifiques sur l'achat de matériel médical et de médicaments pour traiter les maladies, notamment le COVID-19, ainsi que de prêter attention au personnel médical au niveau local. -VNA