Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 8e session, l’Assemblée nationale (AN) discute aujourd’hui du plan directeur sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques, des zones montagneuses et particulièrement défavorisées.

La séance est retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV1), la Voix du Vietnam (VOV1) et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.

Ce plan directeur vise à exploiter au mieux les atouts et avantages des zones peuplées de minorités ethniques, des zones montagneuses et particulièrement défavorisées. Il a également pour objet d’améliorer la qualité des cadres, des fonctionnaires, des employés du secteur public et des travailleurs issus des minorités ethniques, de consolider la grande union des ethnies…

Parmi ses objectifs, les revenus moyens des personnes issues des minorités ethniques en 2025 seront le double du niveau de 2020. Le taux de pauvreté diminuera de 3 à 5 points de pourcentage chaque année d’ici 2025.

Le plan directeur sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques, des zones montagneuses et particulièrement défavorisées, sera voté pour approbation le 18 novembre prochain.

Vendredi après-midi, les députés vont discuter entre autres du projet de résolution concernant la suppression des pénalités de retard de paiement pour les contribuables qui ne sont plus capables de contribuer au budget public…-VNA