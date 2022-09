Quang Ninh (VNA) - L'objectif de Quang Ninh est de développer d’une façon rapide et durable un réseau de zones urbaines et une économie verte basée sur les sciences et technologies ainsi que les ressources humaines de haute qualité.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, Nguyên Xuân Ky, informe que la localité soumettra au 3e trimestre de cette année au Premier ministre Pham Minh Chinh la Planification provinciale de développement socio-économique pour la période 2021-2030 et vision 2050. Les axes choisis par Quang Ninh pour accélérer son développement comprennent, entre autres, l’édification des politiques de soutien pour attirer des talents, le développement des ressources humaines de haute qualité, le perfectionnement de la structure du travail et l’augmentation de la taille de la population, ainsi que des indices démographiques.

Quang Ninh se fixe l'objectif de devenir la prte d'entrée de la Région économique clé du Nord.



D’ici 2030, cette province aura 12 unités administratives avec 13 zones urbaines. Elle comprendra sept villes : Ha Long, Câm Pha, Uông Bi, Mong Cai - Hai Hà, Dông Triêu, Quang Yên et Vân Dôn. Sa population sera estimée à environ 2,64 millions d’habitants.

Ha Long, le cœur de la province

Elle se concentrera sur la construction des zones industrielles et des zones économiques pour attirer des investissements dans les industries manufacturières, l’électronique, les énergies vertes et renouvelables. La transformation numérique, axée sur le développement fort de l’économie numérique, servira de base pour promouvoir la création et le développement de nouveaux leviers de croissance. Outre le développement continu et le perfectionnement des infrastructures stratégiques pour qu’elles soient modernes, synchrones et polyvalentes, il est nécessaire de promouvoir les liens interrégionaux et de garantir une connexion internationale favorable pour faire de Quang Ninh un centre logistique de la région et du pays. La province mettra également l’accent sur le développement d’un réseau urbain moderne, intelligent et durable en vue d’améliorer la qualité de vie de sa population.

La localité développera son économie dans le sens d’“Un cœur, deux couloirs multidimensionnels, deux percées, trois zones de développement”. Le cœur sera la ville de Ha Long, centre politique, administratif, économique et culturel. Les deux couloirs comprendront le couloir de l’Ouest et celui de l’Est. Le premier relie Ha Long à Dông Triêu et s’oriente vers le delta du fleuve Rouge et la capitale Hanoï. Dans ce couloir seront développés des zones urbaines, les industries vertes et propres, les technologies modernes, le tourisme culturel et historique. La zone économique côtière de Quang Yên sera son noyau et son nouveau moteur de croissance. Quant au couloir de l’Est, il relie Ha Long à Mong Cai et s’oriente vers le marché de l’Asie du Nord-Est. Il favorisera le développement de villes écologiques et de services, le commerce, le tourisme, l’agriculture propre et de haute technologie, ainsi que l’économie maritime.

La zone économique de Vân Dôn et la zone économique frontalière de Mong Cai seront les deux percées. Les trois zones de développement comprendront la grande métropole de Ha Long élargie (Ha Long, Câm Pha, Quang Yên, Uông Bi et Dông Triêu), la zone urbaine de tourisme maritime et forestier (Vân Dôn, Ba Che, Tiên Yên et Cô Tô) et la zone urbaine économique frontalière (Mong Cai, Hai Hà, Binh Liêu et Dâm Hà). - CVN/VNA