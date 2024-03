Dak Lak (VNA) - Le café de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), avec son indication géographique "Café Buôn Ma Thuôt", représente plus d’un tiers du total des exportations nationales de café. Cela pousse cette province à faire de la ville de Buôn Ma Thuôt "la capitale mondiale du café".

Le café du Vietnam a de plus en plus affirmé sa position sur le marché mondial. Photo : VNA

Ces dernières années, le café du Vietnam a de plus en plus affirmé sa position sur le marché mondial.

Les caractères distinctifs du café Buôn Ma Thuôt

De nombreux chercheurs et entreprises de café dans le monde estiment que le café Robusta de Buôn Ma Thuôt est le meilleur café au monde. Cela dépend de la culture, des habitudes et des goûts de chaque personne et de chaque région.

Le Vietnam est le 2e exportateur mondial de café, mais se classe 1er pour ses exportations de Robusta, essentiellement du "Café Buôn Ma Thuôt".

Depuis plusieurs années, le café Robusta vietnamien est constamment mentionné par les médias internationaux comme «une découverte intéressante et novatrice». Récemment, la page gastronomique mondialement célèbre Taste Atlas a classé le café au lait glacé du Vietnam, préparé à base du café Robusta, 2e parmi les dix boissons au café les plus délicieuses au monde.

En 2022, The Travel, magazine canadien spécialisé dans les expériences de voyage, a considéré le café au lait glacé du Vietnam comme l'un des meilleurs au monde. Il a publié une liste de 10 pays avec une culture du café unique, où le Vietnam s'est classé 10e.

La chaîne CNN a estimé en 2022 que le café vietnamien était une "boisson populaire et préparée de manière originale".

Toujours en 2022, le magazine The New York Times a publié un article sur le café vietnamien, selon lequel il devient une marque commerciale et revêt plusieurs goûts originaux.

En plus d'apparaître régulièrement dans les médias, cette spécialité de Buôn Ma Thuôt est également certifiée par de nombreuses organisations prestigieuses telles que Rainforest Alliance, UTZ et Fairtrade. Elle a également gagné plusieurs prix lors de concours de café internationaux dont The Best of the World, International Catering Cup…

La capitale mondiale du café

Les valeurs distinguées du café Robusta ont incité la ville Buôn Ma Thuôt à devenir la "capitale mondiale du café".

Les valeurs distinguées du café Robusta ont incité la ville Buôn Ma Thuôt à devenir la "capitale mondiale du café". Photo : VNA

Dak Lak considère le caféier comme une culture majeure occupant la première place de la structure économique provinciale. Elle a élaboré un projet de développement durable de ce secteur pour la période 2025-2030 avec comme objectif une croissance verte, stable et durable.

Elle est déterminée à élargir la superficie de culture et à améliorer la qualité des zones de caféier liées à l’indication géographique "Buôn Ma Thuôt".

D’ici 2025, Dak Lak vise 1.000 ha de caféiers Robusta et 2.120 ha en 2030, et une production de 1.500 tonnes en 2030.

Pour faire de la ville de Buon Ma Thuot une destination mondiale du café, le Comité populaire provincial de Dak Lak crée des conditions favorables au développement du café de spécialité local. Les autorités locale ont activement soutenu l'organisation du « Concours de café de spécialité du Vietnam – Vietnam Amazing Cup » et déployé des politiques et des mécanismes pour développer le café de spécialité local.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a également mis en œuvre le projet de développement du café de spécialité vietnamien pour la période 2021-2030 dans huit villes et provinces. L'objectif est de développer ce label conformément au processus d'intégration économique internationale, de répondre à la demande croissante de café de spécialité sur les marchés d'exportation et intérieurs, et d'accroître la compétitivité du café vietnamien sur le marché mondial.

En particulier, la province de Dak Lak développera le café Robusta dans cinq communes de trois districts et villes, dont le district de Krong Nang (communes d'Ea Tan, Ea Toh) ; le district de Krong Pac (communes de Hoa An, Ea Yong) et la ville de Buon Ma Thuot (commune d'Ea Tu), sur une superficie totale d'environ 1.060 hectares en 2025 et 2.120 hectares en 2030. La production devrait atteindre environ 1.500 tonnes d’ici 2030.

Récemment, le gouvernement a également signé une décision approuvant la planification provinciale de Dak Lak pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. En particulier, d'ici 2050, Dak Lak est déterminée à devenir une province dont l'économie suit un modèle de croissance verte et circulaire, et à faire de la ville de Buon Ma Thuot la « capitale mondiale du café ». - VNA