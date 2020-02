Le Thi Tuyet Mai (gauche) et la directrice générale du Bureau de l'ONU Tatiana Valovaya. Photo: VNA



Genève (VNA) - L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a présenté lundi ses lettres de créance à la directrice générale du Bureau de l'ONU Tatiana Valovaya.

Tatiana Valovaya a félicité la nouvelle représentante du Vietnam auprès de l'ONU et a apprécié le rôle et la coopération du Vietnam pour l'ONU dans plusieurs domaines. Elle a espéré que le Vietnam continuerait de contribuer activement aux débats au sein des forums de l'ONU à Genève, de renforcer les relations entre les forums de l'ONU et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en tant que président du bloc en 2020, pour la paix, la sécurité, le développement durable et la prospérité de toutes les nations.

Pour sa part, Le Thi Tuyet Mai a exprimé son honneur d'assumer ce mandat. Selon elle, les relations avec l'ONU constituent toujours l'une des priorités de la politique étrangère du Vietnam, qui s'efforce de devenir un membre actif et responsable, contribuant activement aux activités de l'ONU et d'autres organisations internationales, ainsi qu'au renforcement de la coopération ONU-ASEAN. -VNA