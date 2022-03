Hanoi (VNA) - L’ambassadrice du Venezuela au Vietnam, Tatiana Pugh Moreno, a salué la stratégie nationale du Vietnam sur l’égalité des sexes pour la période 2021-2030, qui vise à créer des conditions et des opportunités permettant aux femmes de participer et de bénécier de tous les aspects de la vie, contribuant à promouvoir le développement durable du pays.

L’ambassadrice du Venezuela au Vietnam, Tatiana Pugh Moreno lors de son interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au seuil du 13e Congrès national des femmes qui se tiendra du 9 au 11 mars à Hanoi, la diplomate a souligné le rôle important des femmes dans la construction et la défense nationales du Vietnam.

Elle a déclaré qu’alors que les femmes dans de nombreux pays du monde luttent encore pour protéger leurs propres droits, au Vietnam, le gouvernement a travaillé dur pour élaborer des politiques visant à garantir l’égalité des sexes, la considérant comme une demande et faisant partie des droits humains qui doivent être protégés et promus. Cela montre que le Vietnam a reconnu l’importance du rôle des femmes dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale, a-t-elle souligné.

L’ambassadrice Tatiana Pugh Moreno a déclaré que le 13e Congrès national des femmes revêt une signification importante pour le Vietnam, ce qui est une chance d’évaluer les réalisations qu’elles ont acquises au cours des cinq dernières années et les défis auxquels elles seront confrontées à l’avenir.

Elle a souligné que le rôle des femmes et les questions de qualité de genre ont été mentionnés par le Président Hô Chi Minh dès 1930, lorsque le Parti communiste du Vietnam a été fondé. Au fil des luttes pour l’indépendance nationale et la libéralisation, les femmes vietnamiennes sont devenues une armée "aux cheveux longs". Aujourd’hui, pendant l’œuvre de rénovation et le processus de développement économique, elles affirment toujours leur rôle en s’engageant activement et en occupant de plus en plus de postes de direction dans le système politique.

Les femmes occupent 9,5% des sièges au 13e Comité central du Parti et 30,26% à l’Assemblée nationale du Vietnam, a-t-elle noté, ajoutant que de nombreuses femmes sont des dirigeantes et propriétaires d’entreprises et contribuent positivement au développement économique national.

L’ambassadrice vénézuélienne a exprimé sa conviction qu’à l’avenir, les femmes vietnamiennes continueront à occuper des postes plus importants dans les activités politiques, culturelles et économiques et à affirmer davantage leur rôle dans la société.

Elle a également exprimé sa forte impression sur le travail acharné des femmes vietnamiennes. On peut les voir travailler dans les bureaux, les rues, à la maison et dans les écoles, a-t-elle dit, ajoutant que les femmes vietnamiennes travaillent toujours dur dans un esprit constructif et avec créativité.

Malgré la distance, les femmes vietnamiennes et vénézuéliennes ont partagé de nombreuses valeurs similaires, notamment la confiance dans la solidarité, la tradition, l’amour et le travail. Les femmes vietnamiennes travaillent toujours pour fonder leur famille et développer leurs propres talents, tout comme les femmes vénézuéliennes, a indiqué la diplomate.

À cette occasion, elle a rappelé l’histoire de la rencontre il y a 57 ans à Hanoi entre le Président Hô Chi Minh et la dirigeante révolutionnaire vénézuélienne Elizabeth Tortosa, l’épouse de Jesús Faría Tortosa - le secrétaire général du Parti communiste du Venezuela (1910 - 1995). Elizabeth Tortosa a ensuite écrit sur la réunion avec ses profondes impressions sur l’intelligence du Président Hô Chi Minh, un grand leader, a-t-elle dit.

Le ministère vénézuélien de la Femme et de l’Egalité des sexes a travaillé pour ajouter une matière nommée Elizabeth Tortosa avec des contenus de promotion de l’égalité des sexes dans le programme des universités. Cela vise non seulement à honorer les femmes vénézuéliennes mais aussi vietnamiennes, car Elizabeth Tortosa est un symbole de la solidarité entre le Vietnam et le Venezuela, a-t-elle fait savoir.

Au nom du peuple et des femmes vénézuéliennes, l’ambassadrice Tatiana Pugh Moreno a souhaité que le 13e Congrès national des femmes soit un grand succès et que les femmes vietnamiennes continuent d’accompagner la nation lors de l’œuvre de construction et de défense de la Patrie. – VNA

.