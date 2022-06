Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, remet l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 10 juin, à Hanoï, par délégation du président Nguyen Xuan Phuc, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a remis l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie, pour ses contributions actives et efficaces au développement de l’amitié et du partenariat stratégique Vietnam-Australie.



Le ministre Bui Thanh Son a déclaré apprécier les contributions de l’ambassadrice Robyn Mudie à l’approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a souligné que lors de ces derniers temps, la coopération bilatérale avait abouti à de nombreux résultats importants, notamment dans les domaines de la politique, de la défense-sécurité, de l’économie, des sciences et technologies, de l’agriculture…



Le chef de la diplomatie vietnamienne a également déclaré tenir en haute estime les résultats encourageants de la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son partenariat stratégique avec l’Australie et a proposé aux deux ministères des Affaires étrangères de collaborer étroitement pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie en 2023.



L'ambassadrice Robyn Mudie a exprimé son honneur de recevoir l’Ordre de l’Amitié. Elle s’est engagée à continuer à contribuer au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. -VNA