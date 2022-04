Berlin (VNA) – L’ambassadeur vietnamien en Allemagne Vu Quang Minh est allé présenter le 7 avril ses lettres de créances au président allemand Frank-Walter Steinmeier.

L’ambassadeur vietnamien en Allemagne Vu Quang Minh (gauche) et le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Photo : VNA

Le diplomate Vu Quang Minh a remercié le président Frank-Walter Steinmeier pour ses bons sentiments pour le Vietnam et sa volonté de développer les relations entre les deux pays, ainsi que pour son soutien à la communauté des 200 000 Vietnamiens vivant en Allemagne.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, l'ambassadeur Vu Quang Minh a remercié l'Allemagne d'avoir donné au Vietnam plus de 10 millions de doses de vaccins et de nombreux équipements et fournitures médicales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 alors que le Vietnam était à court de vaccins, l'aidant ainsi à contrôler la maladie

Il lui a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens, affirmant que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec l'Allemagne. Il s'efforcera d'approfondir la coopération amicale entre les gouvernements et les peuples des deux pays dans les temps à venir.

Le président Steinmeier a hautement apprécié le bon développement du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne ces derniers temps et estimé que l'ambassadeur Vu Quang Minh contribuerait activement à promouvoir les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Le président Steinmeier et l'ambassadeur Vu Quang Minh ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le conflit en Ukraine et les questions liées à la paix, à la stabilité et au développement en Asie-Pacifique. - VNA