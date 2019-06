Hanoi (VNA) - L’ambassadeur sortant d’Australie au Vietnam, Craig Chittick, s’est vu décerner l’Ordre de l’amitié de l’État vietnamien lors d’une cérémonie tenue mercredi 26 juin à Hanoi.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung (à droite) remet l’Ordre de l’amitié à l’ambassadeur sortant d’Australie au Vietnam, Craig Chittick. Photo: VNA

S’adressant à la cérémonie, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung, s’est félicité des contributions actives et significatives de l’ambassadeur au développement des relations entre le Vietnam et l’Australie d’une manière plus digne de confiance, pratique et efficace, en particulier à l’établissement du partenariat stratégique bilatéral en mars 2018 .Il a également rendu hommage aux efforts déployés par l’ambassadeur Craig Chittick pour organiser de nombreuses visites et réunions de haut niveau entre les deux pays, ainsi que des mécanismes de coopération bilatérale aux niveaux central et local.Le diplomate australien a contribué à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment la défense et la sécurité, le commerce, la coopération au développement, l’éducation et la formation et les échanges populaires, ainsi que la collaboration entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, a-t-il indiqué.Pour sa part, l’ambassadeur Craig Chittick a promis que quelle que soit sa position, il redoublerait ses efforts pour contribuer à renforcer le partenariat stratégique entre l’Australie et le Vietnam. -VNA