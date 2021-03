Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung remet l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 23 mars, par délégation du Secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a remis l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov.



Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a souligné que l'ambassadeur Konstantin Vnukov avait apporté une contribution positive et efficace à la consolidation et au renforcement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, notamment la signature et la ratification de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, ainsi que l’organisation des Années croisées Vietnam-Russie...



L’ambassadeur russe a affirmé que dans les temps à venir, quel que soit son poste, il ferait toujours de son mieux pour promouvoir les relations bilatérales. -VNA