Luxembourg (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg , Nguyen Van Thao, a mis en évidence les relations d’amitié entre les deux pays, le potentiel de coopération bilatérale et l'expérience de développement du pays européen lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Luxembourg (15 novembre 1973).L'ambassadeur Nguyen Van Thao, également chef de la Mission vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), a estimé que les relations entre les deux pays ont connu un développement extrêmement positif au cours des cinq dernières décennies. La signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) et en particulier la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Luxembourg en décembre 2022 ont ouvert un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale. Il s'agit d'une coopération dans le domaine de la finance verte, qui constitue une force exceptionnelle du Luxembourg depuis des décennies.Le diplomate vietnamien a souligné que grâce au développement des services financiers axés sur la finance verte et la haute technologie, le Luxembourg a connu une croissance spectaculaire, passant d'un pays pauvre à l'un des pays leaders d'Europe en termes de PIB par habitant et de centre de la finance verte en Europe ainsi qu'à travers le monde.Selon lui, le Vietnam peut tirer des enseignements de cette expérience pour opérer des changements dans son parcours de développement en exploitant ses atouts en vue de créer un développement exceptionnel.Le Luxembourg est un centre mondial de la finance verte, tandis que le Vietnam est un pays fortement touché par le changement climatique et son orientation est de développer une économie verte et durable. Lors de sa visite au Luxembourg, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération dans ce domaine. Il s'agit d'une orientation stratégique très pertinente, à laquelle la partie luxembourgeoise était donc très enthousiaste, a estimé l'ambassadeur.Ainsi, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a effectué une visite officielle au Vietnam en mai dernier. Les deux pays ont amélioré et établi un partenariat stratégique dans le domaine de la finance verte . Il s'agit d'une base solide pour promouvoir la coopération bilatérale.