L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - A l'occasion de la visite d'amitié officielle de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang a parlé des significations et de l'importance de cette visite, de la solidarité et du bon voisinage Vietnam-Cambodge, ainsi que de la coopération entre les deux organes législatifs.



Selon le diplomate vietnamien, les relations entre les deux organes législatifs continuent d'être renforcées, notamment via les échanges réguliers des délégations de différents échelons, l'organisation de conférences thématiques, le partage d’expériences pratiques, la mise en œuvre de projets de coopération bilatérale. Il existe également une collaboration étroite au sein des forums parlementaires internationaux tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP)..., a-t-il affirmé lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



Début novembre, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang avait rendu une visite de courtoisie à Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary après qu'elle soit devenue présidente de l'AN cambodgienne fin août. Lors de cette rencontre, les deux parties avaient convenu de collaborer étroitement pour développer les relations entre les deux pays comme celles entre les deux organes législatifs. De plus, elles avaient convenu d'accroître leur coopération intégrale, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme, et de se soutenir mutuellement dans divers domaines afin d'apporter des avantages concrets aux deux parties.

Conférence des ministres du Travail Vietnam-Cambodge à Hanoï en avril 2023. Photo: VNA



Ces derniers temps, les deux parties ont collaboré pour organiser plusieurs activités marquant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, l'Année d'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam 2022, a rappelé Nguyen Huy Tang.



La visite au Vietnam de la présidente de l'AN cambodgienne marquera un nouveau jalon dans le renforcement des relations de solidarité, de voisinage amical et des liens étroits entre les deux peuples. Elle contribuera à approfondir davantage la coopération intégrale entre les deux pays sur la base de l'égalité et des avantages mutuels, a conclu l'ambassadeur vietnamien. -VNA